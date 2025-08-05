Госпогранкомитет заявил о задержании белоруса на границе с Литвой. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Согласно информации, в момент реализации оперативной информации, 2 августа, в субботу, пограничниками был задержан гражданин Беларуси с оборудованием для осуществления противоправной деятельности. В ГПК уточнили, что белорус находился в районе населенного пункта Привалка, который расположен неподалеку от белорусско-литовской границы.
В пресс-службе уточнили, что на месте задержания в хозяйственных постройках были найдены 50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров, а также 12 GPS-навигаторов. Все указанное было изъято и доставлено в Гродненскую пограничную группу. В отношении мужчины был начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Белорусу грозит штраф до 50 базовых величин, или до 2100 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Ранее в Минске милиция задержала дизайнера из-за находки в квартире, которую он снимал.
Кстати, МИД заявил, что Беларусь предупредила Польшу о недопустимости враждебных акций.
Кроме того, МАРТ пришел с проверкой в магазины «Маяк» после обращений белорусов.