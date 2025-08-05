Госпогранкомитет заявил о задержании белоруса на границе с Литвой

В пресс-службе уточнили, что на месте задержания в хозяйственных постройках были найдены 50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров, а также 12 GPS-навигаторов. Все указанное было изъято и доставлено в Гродненскую пограничную группу. В отношении мужчины был начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Белорусу грозит штраф до 50 базовых величин, или до 2100 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).