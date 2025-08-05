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На Дону чиновница скрыла информацию об имуществе супруга

В отношении чиновницы в Красносулинском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о ведущем специалисте по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Комиссаровского сельского поселения Светлане Якушиной. Установлено, что чиновница представила сведения о доходах, расходах и имуществе своего супруга, не указав информацию о принадлежащем ему земельном участке. Кроме того, мужчина зарегистрировал право собственности на участок на основании выписки из похозяйственной книги, выданной супругой благодаря ее должности. При этом фигурантка внесла в нее ложные сведения. Госслужащую уволили в связи с утратой доверия.

Прокуратура отправила письменный акт реагирования на нарушение главе администрации сельского поселения.