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Шестеро детей в Башкирии пострадали в массовом ДТП

Массовое ДТП с пострадавшими детьми произошло в Гафурийском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи деревни Акташево Гафурийского района Башкирии произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, автомобиль, за рулем которого находилась мать детей, не справился с управлением на повороте и оказался в пкювете.

По предварительной информации, женщина отказалась от медицинского осмотра. Однако пятеро ее детей в возрасте от двух лет были госпитализированы для обследования в стерлитамакскую больницу. Как уточнили медики, жизни юных пациентов ничего не угрожает, их состояние стабильное.

Сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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