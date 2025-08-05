Шестеро детей в Башкирии пострадали в массовом ДТП

По предварительной информации, женщина отказалась от медицинского осмотра. Однако пятеро ее детей в возрасте от двух лет были госпитализированы для обследования в стерлитамакскую больницу. Как уточнили медики, жизни юных пациентов ничего не угрожает, их состояние стабильное.