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Поезд из Петербурга во Владикавказ задерживается из-за обломков дрона

Задержки поездов достигают часа.

Источник: Комсомольская правда

Четыре поезда, в том числе один из Петербурга, задерживаются в Ростовской области из-за обломков БПЛА на путях. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Поезда следуют с задержками до часа после падения обломков беспилотника между станциями «Миллерово» и «Тарасовка». Среди задержанных рейсов: № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ, № 568 Москва — Анапа, № 284 Череповец — Анапа и № 102 Москва — Адлер.

— Пострадавших нет, — подчеркнули в компании.

Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, пообещав принять меры при выявлении нарушений прав пассажиров. Железнодорожники работают над устранением последствий инцидента и восстановлением нормального графика движения.

Минобороны РФ ранее сообщило о сбитых семи БПЛА над регионом. В результате атаки возник пожар на подстанции площадью 500 кв.м, который уже ликвидирован.

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