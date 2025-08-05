Иностранца обманули на 102 млн тенге в Казахстане

Как сообщает пресс-служба ведомства, жертвой крупного интернет-мошенничества гражданин Болгарии стал в мае-июне этого года. Поверив незнакомцам, представившимся сотрудниками банка, иностранец перечислил на счета третьих лиц более 102 миллионов тенге. После обращения потерпевшего в полицию сотрудниками подразделения CyberPol было возбуждено уголовное дело и проведены оперативно-розыскные мероприятия.
Используя современные цифровые технологии, киберполицейские вышли на след организаторов и дроповодов, обманувших иностранца.
«В результате принятых мер оперативниками установлены двое жителей Павлодарской области. Также полицейские установили еще четверых участников мошеннической схемы. В настоящее время определяется их роль и участие в совершении преступления», — рассказали в ДП Акмолинской области.
Задержание подозреваемых провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» в Павлодаре.
«В рамках расследования установлено, что задержанные могут быть причастны еще к двум фактам мошенничества в Кокшетау и Коргалжынском районе. Данная информация в настоящее время проверяется. Также оперативники устанавливают других потерпевших от мошеннических действий преступной группы», — отметили в ведомстве.
На период расследования подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Во время обысковых мероприятий в качестве вещественных доказательств изъяли мобильные телефоны, а также часть денег.