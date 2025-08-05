Иностранца обманули на 102 млн тенге в Казахстане

«В рамках расследования установлено, что задержанные могут быть причастны еще к двум фактам мошенничества в Кокшетау и Коргалжынском районе. Данная информация в настоящее время проверяется. Также оперативники устанавливают других потерпевших от мошеннических действий преступной группы», — отметили в ведомстве.