На омском предприятии рабочий погиб при осмотре оборудования

На одном из промышленных предприятий Омска погиб работник. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека». Об инциденте рассказали 5 августа в региональном СУ СК.
Трагедия произошла 2 августа во время ночного обхода котельного оборудования. По предварительной информации, сотрудник предприятия получил ожоги, несовместимые с жизнью. Сейчас следственные органы устанавливают точные обстоятельства ЧП и круг ответственных лиц.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный автомобилист ответил за наезд на подростка на пешеходном переходе.