На омском предприятии рабочий погиб при осмотре оборудования

Трагедия произошла 2 августа во время ночного обхода котельного оборудования. По предварительной информации, сотрудник предприятия получил ожоги, несовместимые с жизнью. Сейчас следственные органы устанавливают точные обстоятельства ЧП и круг ответственных лиц.