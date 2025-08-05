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На омском предприятии рабочий погиб при осмотре оборудования

Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая.

Источник: Комсомольская правда

На одном из промышленных предприятий Омска погиб работник. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека». Об инциденте рассказали 5 августа в региональном СУ СК.

Трагедия произошла 2 августа во время ночного обхода котельного оборудования. По предварительной информации, сотрудник предприятия получил ожоги, несовместимые с жизнью. Сейчас следственные органы устанавливают точные обстоятельства ЧП и круг ответственных лиц.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местный автомобилист ответил за наезд на подростка на пешеходном переходе.