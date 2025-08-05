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В Уфе вынесли приговор мастеру завода за гибель слесаря

Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес приговор мастеру производственного цеха ООО «Уфимский завод резервуарных и металлических конструкций».

Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ) и приговорили к одному году условно, следует из опубликованного приговора.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года подсудимый, находясь на территории цеха на Юбилейной улице, допустил слесаря по сборке металлоконструкций в состоянии опьянения до работы на листоправильном станке. В процессе металлическая заготовка сместилась и придавила ногу потерпевшего. Он скончался в больнице.

Вынося приговор, суд учел признание вины подсудимым, совершение им преступления впервые и медицинскую помощь, которую он оказал пострадавшему.