В Уфе вынесли приговор мастеру завода за гибель слесаря

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года подсудимый, находясь на территории цеха на Юбилейной улице, допустил слесаря по сборке металлоконструкций в состоянии опьянения до работы на листоправильном станке. В процессе металлическая заготовка сместилась и придавила ногу потерпевшего. Он скончался в больнице.