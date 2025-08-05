Рецидивист из Башкирии совершил несколько преступлений

23 марта пьяный фигурант находился в квартире приятельницы. Уходя, он взял с полки телефон, но по пути домой обнаружил, что он принадлежит его знакомой. В чехле он нашел и ее банковскую карту. Всю ночь он совершал покупки, потратив в сумме почти 22 тысячи рублей. Так, он стал еще и фигурантом дела о краже. В ближайшее время он предстанет перед судом.