Рецидивист из Башкирии совершил несколько преступлений

14 марта ранее судимый белоречанин выпивал в гостях и в конце вечера хозяин квартиры попросил его покинуть квартиру. Злоумышленнику это не понравилось, начался конфликт и драка.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкортостана, в итоге он стал фигурантом дела о причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.
23 марта пьяный фигурант находился в квартире приятельницы. Уходя, он взял с полки телефон, но по пути домой обнаружил, что он принадлежит его знакомой. В чехле он нашел и ее банковскую карту. Всю ночь он совершал покупки, потратив в сумме почти 22 тысячи рублей. Так, он стал еще и фигурантом дела о краже. В ближайшее время он предстанет перед судом.