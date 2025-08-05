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Рецидивист из Башкирии совершил несколько преступлений

В Белорецке полицейские расследуют уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которые совершил сразу несколько преступлений.

14 марта ранее судимый белоречанин выпивал в гостях и в конце вечера хозяин квартиры попросил его покинуть квартиру. Злоумышленнику это не понравилось, начался конфликт и драка.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкортостана, в итоге он стал фигурантом дела о причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

23 марта пьяный фигурант находился в квартире приятельницы. Уходя, он взял с полки телефон, но по пути домой обнаружил, что он принадлежит его знакомой. В чехле он нашел и ее банковскую карту. Всю ночь он совершал покупки, потратив в сумме почти 22 тысячи рублей. Так, он стал еще и фигурантом дела о краже. В ближайшее время он предстанет перед судом.