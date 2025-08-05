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Ушел и не вернулся: в Уфе пропал нуждающийся в медицинской помощи 44-летний мужчина

В Башкирии пропал нуждающийся в медицинской помощи 44-летний Петр Атрощенко.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски пропавшего 44-летнего Петра Атрощенко из Уфы. Об исчезновении мужчина сообщили волонтеры БашРегионСпас.

По информации волонтеров, уфимец пропал еще 29 июля. По словам добровольцев, Петр Атрощенко нуждается в помощи врачей.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, карие глаза.

Был одет: бирюзовая футболка, черные штаны, черные кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Петра, свяжитесь с организаторами поисков по номеру 8−937−3−201−112.

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