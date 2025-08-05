В Балхаше 8-летнего мальчика пытал мужчина

«Моего 8-летнего сына жестоко избили. Это был не просто акт насилия. Это были настоящие пытки: ему ломали пальцы, били по голове, обжигали тело. Все это совершил взрослый мужчина, сотрудник предприятия АО “Казахмыс” в городе Балхаш Алмас Басымбеков», — написала женщина в соцсетях.
Обстоятельств произошедшего она не привела, но опубликовала фото синяков на теле ребенка.
В ТОО «Корпорация Казахмыс» заявили, что гражданка Мадина Досымбекова обратилась к руководству компании и они осведомлены о происшествии.
«По имеющейся информации, пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Со своей стороны компания окажет всестороннее содействие следствию. Все решения в отношении сотрудника будут приняты по итогам официального расследования и правовой оценки его действий», — отметили в компании.
Там заявили, что придерживаются принципов уважения прав человека, строгого соблюдения норм закона и внутренней трудовой дисциплины.
«В случае подтверждения вины сотрудника он понесет наказание в соответствии с законодательством РК», — заявили в «Казахмысе».
В полиции сообщили, что по факту избиения несовершеннолетнего в Балхаше проводится досудебное расследование. Подозреваемого задержали и доставили в подразделение полиции.
«В рамках уголовного производства проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон. Виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме закона», — отметили в департаменте полиции Карагандинской области.
Иную информацию в интересах следствия не разглашают.