В Балхаше 8-летнего мальчика пытал мужчина

«Моего 8-летнего сына жестоко избили. Это был не просто акт насилия. Это были настоящие пытки: ему ломали пальцы, били по голове, обжигали тело. Все это совершил взрослый мужчина, сотрудник предприятия АО “Казахмыс” в городе Балхаш Алмас Басымбеков», — написала женщина в соцсетях.