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В Балхаше 8-летнего мальчика пытал мужчина

Жительница Балхаша Мадина Досымбекова заявила о жестоком избиении ее сына сотрудником «Корпорации Казахмыс».

«Моего 8-летнего сына жестоко избили. Это был не просто акт насилия. Это были настоящие пытки: ему ломали пальцы, били по голове, обжигали тело. Все это совершил взрослый мужчина, сотрудник предприятия АО “Казахмыс” в городе Балхаш Алмас Басымбеков», — написала женщина в соцсетях.

Обстоятельств произошедшего она не привела, но опубликовала фото синяков на теле ребенка.

В ТОО «Корпорация Казахмыс» заявили, что гражданка Мадина Досымбекова обратилась к руководству компании и они осведомлены о происшествии.

«По имеющейся информации, пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Со своей стороны компания окажет всестороннее содействие следствию. Все решения в отношении сотрудника будут приняты по итогам официального расследования и правовой оценки его действий», — отметили в компании.

Там заявили, что придерживаются принципов уважения прав человека, строгого соблюдения норм закона и внутренней трудовой дисциплины.

«В случае подтверждения вины сотрудника он понесет наказание в соответствии с законодательством РК», — заявили в «Казахмысе».

В полиции сообщили, что по факту избиения несовершеннолетнего в Балхаше проводится досудебное расследование. Подозреваемого задержали и доставили в подразделение полиции.

«В рамках уголовного производства проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон. Виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме закона», — отметили в департаменте полиции Карагандинской области.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают.