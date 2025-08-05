СК проверяет гибель упавшей с девятиэтажки 59-летней волгоградки

— В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения на улице напротив дома Nº24 по ул. Циолковского тела женщины 1966 г.р., где она жила одна. Смертельные травмы получила при падении с балкона своей квартиры, расположенной на 9 этаже. Телесных повреждений, кроме характерных при падении с большой высоты, не обнаружено, — подчеркнули в пресс-службе следственного органа.