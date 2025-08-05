СК проверяет гибель упавшей с девятиэтажки 59-летней волгоградки

Происшествие случилось утром 5 августа во дворе многоквартирного дома № 24 на ул. Циолковского. По данным жильцов МКД, прибывшие медики спасти пострадавшую не смогли. Она скончалась на месте.
Информацию о гибели 59-летней волгоградки подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области.
— В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения на улице напротив дома Nº24 по ул. Циолковского тела женщины 1966 г.р., где она жила одна. Смертельные травмы получила при падении с балкона своей квартиры, расположенной на 9 этаже. Телесных повреждений, кроме характерных при падении с большой высоты, не обнаружено, — подчеркнули в пресс-службе следственного органа.