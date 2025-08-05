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«Склоняли к инвестированию криптовалюты, сумма ущерба составила 100 000 рублей». Генпрокуратура раскрыла детали дела иностранцев, организовавших в Беларуси мошеннический колл-центр

Иностранцы организовали мошеннический колл-центр, выманив у белорусов 100 000.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура сообщила, что иностранцы организовали мошеннический колл-центр, выманив у белорусов 100 000 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Из материалов дела следует, что двое иностранцев в 2024 году приехали в Беларусь для осуществления преступной схемы по принципу колл-центра. В ходе мошеннической схемы белорусов склоняли к инвестированию криптовалюты на псевдобиржах. В прокуратуре отмечают, что для названных целей в Минске обвиняемые арендовали офисное помещение.

В пресс-службе заметили, что потенциальных потерпевших искали на зарубежных сайтах вакансий, предлагая им трудоустройство. В дальнейшем с теми, кто откликнулся, проводили обучение, а после полученных знаний предлагали самостоятельно попробовать себя на финансовых рынках у проверенного «брокера» и под контролем «компетентного специалиста». Но в итоге белорусы теряли вложенные деньги.

«Общая сумма ущерба по уголовному делу превысила 100 тысяч рублей», — отметили в Генпрокуратуре.

Тем временем КГК раскрыл детали, как фирма из Осиповичей скрыла от налоговой 9 миллионов рублей: «Осуществляла розничную торговлю в 14 продуктовых магазинах и двух объектах общепита».

Ранее власти сказали, почему не будут сносить дома на улице Богдановича в Минске.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».