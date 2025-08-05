«Склоняли к инвестированию криптовалюты, сумма ущерба составила 100 000 рублей». Генпрокуратура раскрыла детали дела иностранцев, организовавших в Беларуси мошеннический колл-центр

Генпрокуратура сообщила, что иностранцы организовали мошеннический колл-центр, выманив у белорусов 100 000 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Из материалов дела следует, что двое иностранцев в 2024 году приехали в Беларусь для осуществления преступной схемы по принципу колл-центра. В ходе мошеннической схемы белорусов склоняли к инвестированию криптовалюты на псевдобиржах. В прокуратуре отмечают, что для названных целей в Минске обвиняемые арендовали офисное помещение.
В пресс-службе заметили, что потенциальных потерпевших искали на зарубежных сайтах вакансий, предлагая им трудоустройство. В дальнейшем с теми, кто откликнулся, проводили обучение, а после полученных знаний предлагали самостоятельно попробовать себя на финансовых рынках у проверенного «брокера» и под контролем «компетентного специалиста». Но в итоге белорусы теряли вложенные деньги.
«Общая сумма ущерба по уголовному делу превысила 100 тысяч рублей», — отметили в Генпрокуратуре.
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