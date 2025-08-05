«Склоняли к инвестированию криптовалюты, сумма ущерба составила 100 000 рублей». Генпрокуратура раскрыла детали дела иностранцев, организовавших в Беларуси мошеннический колл-центр

В пресс-службе заметили, что потенциальных потерпевших искали на зарубежных сайтах вакансий, предлагая им трудоустройство. В дальнейшем с теми, кто откликнулся, проводили обучение, а после полученных знаний предлагали самостоятельно попробовать себя на финансовых рынках у проверенного «брокера» и под контролем «компетентного специалиста». Но в итоге белорусы теряли вложенные деньги.