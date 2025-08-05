В Башкирии четырехлетняя девочка застряла в эскалаторе

В Благовещенске четырехлетняя девочка пострадала в торговом центре. Малышка случайно зажала руку в движущемся эскалаторе, но смогла самостоятельно освободиться.
Как уточнили в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, ребенок отделался легкими травмами.
Спасатели предупреждают родителей об опасности: детские пальчики могут попасть в механизм эскалатора всего за 0,3 секунды. Специалисты настоятельно рекомендуют не отпускать детей на эскалаторе без присмотра, следить, чтобы они не трогали движущиеся части и не позволять играть у края ступеней.
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