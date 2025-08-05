В Башкирии четырехлетняя девочка застряла в эскалаторе

Спасатели предупреждают родителей об опасности: детские пальчики могут попасть в механизм эскалатора всего за 0,3 секунды. Специалисты настоятельно рекомендуют не отпускать детей на эскалаторе без присмотра, следить, чтобы они не трогали движущиеся части и не позволять играть у края ступеней.