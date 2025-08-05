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В Богдановиче грузовик «FAW» столкнулся с электровозом с цистернами

Днем 5 августа на 1917 километре Транссибирской магистрали, по предварительным данным, водитель грузовика FAW, мужчина 1992 года рождения, при проезде жд-переезда на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с электровозом в составе с цистернами.

Источник: t.me/gibdd_66

Как сообщила пресс-служба свердловского управления ГАИ, в результате столкновения помощник машиниста электровоза, мужчина, 1982 г.р. получил перелом ноги и был доставлен в больницу для оказания медпомощи. Машинист и водитель грузовика в аварии не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.

Водитель FAW имеет стаж вождения с 2010 года, лишен права управления за допущенные ранее административные нарушения в виде управления ТС в состоянии опьянения и выезда на встречную полосу.

В отношении него составлены материалы по ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, по ст. 12.10 ч. 1 КоАП РФ за нарушение правил движения через железнодорожные пути и по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ за управление ТС, будучи лишенным такого права.

Движение на указанном участке дороги идет в штатном режиме. По факту ДТП ГАИ проводит проверку.

Как сообщалось ранее, в Свердловской области 8 марта грузовик, который перевозил около 13 тонн яиц, столкнулся с тепловозом. В результате ЧП один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщил представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.