В Богдановиче грузовик «FAW» столкнулся с электровозом с цистернами

Как сообщалось ранее, в Свердловской области 8 марта грузовик, который перевозил около 13 тонн яиц, столкнулся с тепловозом. В результате ЧП один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщил представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.