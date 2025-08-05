В Богдановиче грузовик «FAW» столкнулся с электровозом с цистернами

Как сообщила пресс-служба свердловского управления ГАИ, в результате столкновения помощник машиниста электровоза, мужчина, 1982 г.р. получил перелом ноги и был доставлен в больницу для оказания медпомощи. Машинист и водитель грузовика в аварии не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.
Водитель FAW имеет стаж вождения с 2010 года, лишен права управления за допущенные ранее административные нарушения в виде управления ТС в состоянии опьянения и выезда на встречную полосу.
В отношении него составлены материалы по ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, по ст. 12.10 ч. 1 КоАП РФ за нарушение правил движения через железнодорожные пути и по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ за управление ТС, будучи лишенным такого права.
Движение на указанном участке дороги идет в штатном режиме. По факту ДТП ГАИ проводит проверку.
Как сообщалось ранее, в Свердловской области 8 марта грузовик, который перевозил около 13 тонн яиц, столкнулся с тепловозом. В результате ЧП один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщил представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.