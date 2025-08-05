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Под Уфой произошел пожар в павильоне с мусором

Павильон вспыхнул на Зубовском рынке под Уфой.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Зубово на улице Серебряная вблизи торгового центра произошло возгорание отходов на контейнерной площадке. Об этом сообщает МЧС по Башкирии. По информации ведомства, огонь мог перекинуться на соседнее административное здание.

Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС локализовали огонь. Пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.

— В тушении участвовали 18 спасателей и пять специализированных автомобилей. Жертв и пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

В настоящее время дознаватель ведомства выясняет причины происшествия.

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