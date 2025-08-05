В Казани и Нижнекамске из-за аварии отключили электроэнергию

В Казани остались без света на улицах: Гагарина, Королева, Короленко, Восстания, Октябрьской, Чуйкова, в поселках Восточный, Алтан.
Оперативные бригады занимаются решением проблем. Пока не сообщается о времени возобновления электроснабжения.
Ряд районов Казани и Нижнекамска сегодня оказались отключенными от электроэнергии из-за аварии. В Нижнекамске это жители улиц Юности, Корабельной, Строителей, Ахтубинской, сообщили в диспетчерской «Сетевой компании».
В Казани остались без света на улицах: Гагарина, Королева, Короленко, Восстания, Октябрьской, Чуйкова, в поселках Восточный, Алтан.
Оперативные бригады занимаются решением проблем. Пока не сообщается о времени возобновления электроснабжения.