Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника в Уфе

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на ребенка в Уфе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он потребовал от регионального следственного управления подробного отчета о ходе дела.
Поводом для вмешательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как взрослый мужчина сначала догоняет мальчика во дворе жилого дома, а затем избивает его палкой и ногами. По версии следствия, агрессия была вызвана конфликтом между детьми, уфимец якобы мстил за дочь. По словам соседей, в этот день мужчина был пьян.
Избиение прервала случайная прохожая, которая заступилась за школьника. Следственные органы уже возбудили уголовное дело. Руководитель регионального управления СК Владимир Архангельский должен предоставить Бастрыкину отчет о расследовании.
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