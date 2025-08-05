Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника в Уфе

Поводом для вмешательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как взрослый мужчина сначала догоняет мальчика во дворе жилого дома, а затем избивает его палкой и ногами. По версии следствия, агрессия была вызвана конфликтом между детьми, уфимец якобы мстил за дочь. По словам соседей, в этот день мужчина был пьян.