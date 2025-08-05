Кадры ДТП с автобусом в Тульской области, в котором пострадали 39 человек. Видео

По информации главы региона, по состоянию на 14:00, 14 человек, пострадавших в ДТП, остаются в стационарах областной, Новомосковской, Узловской, Киреевской больниц и больницы скорой медицинской помощи. Еще 9 человек продолжат лечение амбулаторно, а 11 пассажиров, в том числе трое детей, отказались от госпитализации. 13 не пострадавших пассажиров, которых ранее доставили в пункт временного размещения в Киреевске, сейчас направляются на автобусе в Москву.