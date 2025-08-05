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Кадры ДТП с автобусом в Тульской области, в котором пострадали 39 человек. Видео

Опубликовано видео аварии с пассажирским автобусом под Тулой, в которой пострадали более трех десятков человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В сети появились кадры утреннего ДТП с пассажирским автобусом Стаханов — Москва на трассе М-4 в Тульской области.

После аварии Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, водитель рейса не справился с управлением и врезался в препятствие.

По информации главы региона, по состоянию на 14:00, 14 человек, пострадавших в ДТП, остаются в стационарах областной, Новомосковской, Узловской, Киреевской больниц и больницы скорой медицинской помощи. Еще 9 человек продолжат лечение амбулаторно, а 11 пассажиров, в том числе трое детей, отказались от госпитализации. 13 не пострадавших пассажиров, которых ранее доставили в пункт временного размещения в Киреевске, сейчас направляются на автобусе в Москву.