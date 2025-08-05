«За поезд зацепился ради развлечения». Милиция отреагировала на видео с 14-летним школьником, которые проехал снаружи поезда в метро в Минске

Милиция отреагировала на видео со школьником, проехавшим снаружи поезда в метро. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Во время мониторинга в интернете сотрудники милиции обнаружили видео, на котором несовершеннолетний зацепился за вагон поезда на станции метро «Могилевская» в Минске. Милиционеры установили и оператора, и подростка — 14-летнего школьника. С несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа.
В отношении школьника составили административный протокол за мелкое хулиганство по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях. Материал направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В милиции заметили: несовершеннолетний воспитывается в полной благополучной семье. На поезд он залез ради развлечения и не думал о последствиях.
Тем временем МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи: «Не должны оставаться дома».
Кроме того, МВД Беларуси сказало, что родителей обяжут защищать детей от информации в интернете.
Кстати, белорусская певица Жанет рассказала о своей семье и детях: «У всех восьмерых детей очень необычные имена».