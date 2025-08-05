«За поезд зацепился ради развлечения». Милиция отреагировала на видео с 14-летним школьником, которые проехал снаружи поезда в метро в Минске

В отношении школьника составили административный протокол за мелкое хулиганство по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях. Материал направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В милиции заметили: несовершеннолетний воспитывается в полной благополучной семье. На поезд он залез ради развлечения и не думал о последствиях.