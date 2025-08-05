В Ростове-на-Дону осудили участника украинского националистического батальона

По информации следствия, в июле 2024 года мужчина вступил в террористическую организацию и прибыл в расположение подразделения в Дружковке Константиновского района ДНР, где был назначен стрелком-санитаром. Там он получил обмундирование, оружие и боеприпасы. До ноября 2024 года обвиняемый участвовал в боевых действиях и выполнял задачи в местах дислокации батальона.