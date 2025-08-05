В Ростове-на-Дону осудили участника украинского националистического батальона

В Ростове-на-Дону длительный срок заключения получил участник одного из украинских националистических батальонов. Приговор уже вступил в силу, сообщили в УФСБ России по Ростовской области.
По информации следствия, в июле 2024 года мужчина вступил в террористическую организацию и прибыл в расположение подразделения в Дружковке Константиновского района ДНР, где был назначен стрелком-санитаром. Там он получил обмундирование, оружие и боеприпасы. До ноября 2024 года обвиняемый участвовал в боевых действиях и выполнял задачи в местах дислокации батальона.
Южный окружной военный суд признал экстремиста виновным по статье «Участие в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Напомним, также в августе в Ростове-на-Дону будут судить двух агентов разведки Украины.
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