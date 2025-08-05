Глава СК поручил завести уголовное дело по факту избиения девочки в Нижнеудинске

Глава следственного комитета России поручил завести уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России.
— В социальных сетях распространилась информация, что Нижнеудинске школьницы избили сверстницу. По данному факту следователи проводят проверку по статье «хулиганство», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Глава ведомства дал поручение руководителю регионального СУ СК России Анатолию Ситникову завести уголовное дело и доложить о результатах.
Напомним, драка произошла между тремя школьницами. Две ученицы 15 и 13 лет избили 12-летнюю девочку. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних оперативно установили личности обидчиц.