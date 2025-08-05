Пьяные мигранты и Роспотребнадзор: как Басманный район Москвы заполонили приезжие

О поведении постояльцев хостела также высказалась женщина, которая переехала в ЖК пару дней назад. Она отметила, что знакома с подобными ситуациями, но с проявлением агрессии или неподобающим поведением со стороны мигрантов здесь пока не сталкивалась. По словам собеседницы «ВМ», ей хотелось бы не переживать за своих детей, отпуская их на прогулку. Она выразила надежду, что ситуация в ближайшее время стабилизируется.