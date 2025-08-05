Пьяные мигранты и Роспотребнадзор: как Басманный район Москвы заполонили приезжие

Жители Басманного района столицы страдают от мигрантов, живущих в хостелах около Рубцовской набережной. Приезжие не дают покоя местным, по вечерам распивая алкоголь во дворах и даже на детских площадках у жилого комплекса на Большой Почтовой улице. Жильцы намерены обратиться в Роспотребнадзор. «Вечерняя Москва» побывала на месте событий и рассказала о ситуации.
Дело дошло до Следственного комитета.
Поведение мигрантов возмутило жильцов одного из ЖК, расположенного на Большой Почтовой улице. По словам местных, постояльцы близлежащих хостелов ведут себя некультурно, как правило, в вечернее время. Они занимают лавочки и детские площадки, на которых распивают алкоголь, ругаются матом, курят и оставляют после себя мусор.
Такое поведение не сильно радует жителей, которые не рады видеть в непотребном виде приезжих. Местные планируют обратиться в Роспотребнадзор, так как ситуация не меняется в лучшую сторону. По их словам, правоохранители приезжают по вызову, выборочно проверяют документы у мигрантов и собирают заявления от недовольных горожан.
После репортажа на телеканале «Россия 1», посвященного этой проблеме, ситуацией заинтересовался Следственный комитет России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Реакция местных жителей на пьяных мигрантов.
Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у прохожих их мнение о поведении мигрантов. Один из комментариев дал мужчина, который гулял в этот момент с детьми в Басманном районе Москвы.
— Я против такого поведения в общественных местах. К сожалению, от этого полностью, наверное, не избавиться, но нужно прибегать к мерам административного воздействия по отношению к нарушителям. Я нередко вижу подобные ситуации на улицах Балашихи (там живет собеседник «ВМ»). Часто наблюдаю пьяных людей, в частности мигрантов, рано утром или уже под вечер, — рассказал Евгений.
Своим мнением также поделилась Светлана, работающая кассиром в магазине рядом с одним из хостелов.
— Начиная с восьми вечера и вплоть до закрытия магазина мы наблюдаем мигрантов, которые буквально заполоняют все свободные лавочки. Они покупают, как правило, пиво или энергетики, — отметила Светлана.
Она также добавила, что мигранты ведут себя тихо, не создавая критических ситуаций — драк или других инцидентов. По словам продавщицы, ей не совсем нравится скопление приезжих в нетрезвом виде, но выхода из ситуации она пока не видит.
О поведении постояльцев хостела также высказалась женщина, которая переехала в ЖК пару дней назад. Она отметила, что знакома с подобными ситуациями, но с проявлением агрессии или неподобающим поведением со стороны мигрантов здесь пока не сталкивалась. По словам собеседницы «ВМ», ей хотелось бы не переживать за своих детей, отпуская их на прогулку. Она выразила надежду, что ситуация в ближайшее время стабилизируется.
Что происходит с хостелами.
Корреспондент «Вечерней Москвы» попробовал пообщаться с администратором хостела № 1, который фигурировал в сюжете «России 1», но безуспешно. Зайдя в полуоткрытую дверь, найти сотрудника не удалось. Рядом с ночлежкой также не прослеживалась какая-то активность.
При этом на входе в хостел есть надпись: «Пронос и распитие спиртных напитков запрещен».
23 июля в Москве произошел пожар в квартире дома на улице Мытной. Из здания эвакуировали 15 человек. Позднее стало известно, что в сгоревшей квартире нелегально проживали 12 мигрантов. Предварительной причиной пожара могли стать аккумуляторы велосипедов, которые приезжие заряжали на балконе.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту организации незаконной миграции и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. В результате этого пожара погиб один из постояльцев хостела. СК также потребовал арестовать владельцев жилья. По данным следствия, в 2020 году супруги нашли сообщника, который помогал им искать жильцов, приехавших в Россию из Центральной Азии. Собственники квартиры не следили за соблюдением норм безопасности в помещении, что привело к трагедии.