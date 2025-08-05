Дачи за 2,5 миллиарда: за что экс-судью из Адыгеи хотят лишить имущества

У дочери бывшего судьи Сусаны Коблевой (Траховой) до 2019 года не было легальных источников дохода. И все же у нее откуда-то взялись 68 квартир, домов и участков в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. В общем они стоили 520 миллионов рублей. Часть этих объектов Коблева продала, а в остальных открыла салоны красоты. Кроме того, с 2020 по 2025 год она купила еще 100 объектов стоимостью 820 миллионов рублей, включая торговый центр в Новороссийске.