Дачи за 2,5 миллиарда: за что экс-судью из Адыгеи хотят лишить имущества

У семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, который занимал этот пост 20 лет, нашли недвижимость на 2,5 миллиарда рублей. Теперь Генпрокуратура пытается ее изъять. Откуда у Трахова деньги на такую недвижимость и чем еще он был известен — в материале «Вечерней Москвы».
Иск Генпрокуратуры.
Иск к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову подала Генпрокуратура. Поводом для разбирательств стала проверка, в ходе которой у родственников экс-судьи нашли сотни объектов недвижимости общей стоимостью более 2,5 миллиарда рублей.
Прокуроры считают, что большую часть этой недвижимости купил именно Трахов. При этом его месячного заработка никак не могло хватить на такие огромные траты, поэтому, вероятно, он скрывал часть своих доходов. А все потому, что эти доходы могли быть нелегальными.
— Надзор установил, что Аслан Трахов, верша правосудие, в полном объеме не соблюдал, а зачастую просто игнорировал наложенные на него в связи с занимаемой должностью запреты и ограничения, — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные материалы.
Также в числе ответчиков в иске Генпрокуратуры числится сын Аслана Трахова Рустем, который работает в Прикубанском районном суде Краснодара. Предполагается, что после отставки отца в 2019 году Рустем Трахов продолжил его «коррупционное дело».
Чем владеет семья Трахова.
Практически каждый член семьи Аслана Трахова владел десятками объектов недвижимости. Например, на тестя экс-судьи было оформлено минимум 24 земельных участка и дачи в Адыгее и Краснодаре, их общая стоимость оценивается в 27 миллионов рублей.
Когда тесть умер, 18 из этих объектов унаследовала его дочь Светлана — жена Аслана Трахова. Еще два объекта достались брату Светланы, а остальное распродали. Что касается самой жены экс-судьи, то, помимо наследства, за ней числилось в Сочи и Краснодаре еще 25 домов и участков, которые она покупала в течение 17 лет. На них ушло 80 миллионов рублей.
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У дочери бывшего судьи Сусаны Коблевой (Траховой) до 2019 года не было легальных источников дохода. И все же у нее откуда-то взялись 68 квартир, домов и участков в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. В общем они стоили 520 миллионов рублей. Часть этих объектов Коблева продала, а в остальных открыла салоны красоты. Кроме того, с 2020 по 2025 год она купила еще 100 объектов стоимостью 820 миллионов рублей, включая торговый центр в Новороссийске.
Хотя вся эта недвижимость обошлась семье Траховых в крупную сумму, прокуроры считают, что это должно было стоить гораздо больше. Предположительно, экс-судья, пользуясь своими связями, помог родственникам снизить цены в несколько раз. Это уменьшило и сумму налога на недвижимость.
— Именно благодаря протекции Аслана Трахова в период с 2023 по 2024 год представитель семьи добился в Верховном суде Адыгеи уменьшения кадастровой стоимости недвижимости и земли совокупной площадью порядка 35 тысяч квадратных метров и свыше 11 гектаров соответственно, которые оценивались в 1,3 миллиарда рублей, — пишет «Коммерсантъ».
Почему недвижимость нашли только сейчас.
Родственники Аслана Трахова копили имущество годами, но разбирательства начались только сейчас. Это объясняется тем, что члены семьи переоформляли свои квартиры, дома и дачи на третьих лиц. Когда же Трахов ушел с поста верховного судьи Адыгеи, необходимость иметь фиктивных собственников отпала, и недвижимость стала возвращаться в семью.
Но даже если у прокуроров были подозрения насчет Трахова, организовать в его отношении проверку, а уж тем более возбудить уголовное дело, оказалось крайне сложно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат, кандидат юридических наук и управляющий партнер коллегии адвокатов «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов.
— В отношении судей такого уровня действует особый порядок возбуждения уголовного дела. Сделать это возможно только по решению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и с согласия высшей квалификационной коллегии судей. Это довольно тяжело, одного только подозрения недостаточно, — пояснил он.
Адвокат предположил, что после ухода Трахова со своего поста прокурорам стало проще добиться проверки.
— Но так как он очень долго проработал в суде, то считается ветераном судебной системы. У них тоже есть особый статус и особые правила привлечения, например, к уголовной ответственности, — добавил Некрасов.
Так как Аслан Трахов ушел в почетную отставку, за ним должна сохраняться неприкосновенность и принадлежность к судебному обществу. Однако если прокуратура все же докажет, что на своем посту Трахов не соблюдал должных обязанностей и занимался коррупцией, с него снимут эту неприкосновенность.
Трахов работал в суде 20 лет.
Аслану Трахову 76 лет. Он отучился на юрфаке Кубанского государственного университета, имеет степень доктора юридических наук и заведует кафедрой уголовного права и криминологии Адыгейского госуниверситета.
Карьеру Трахов начинал с работы в районных прокуратурах Краснодарского края. Сначала он был просто следователем, затем стал зампрокурора Майкопского района, а после — прокурором Кошехабльского района. С 1992 по 1995 год Трахов был министром юстиции Республики Адыгея. На этом посту он в 1993 году участвовал в разработке проекта Конституции РФ.
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С 1995 по 1998 год Трахов работал заместителем председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи, а с 1998 по 2019 год возглавлял ВС Республики.
После отставки он вошел в совет судей и возглавил совет ветеранов судебной системы Адыгеи. А в феврале 2025 года под руководством Трахова в Краснодаре открыли Мемориальный историко-культурный центр имени купца и мецената Лю Трахова.
Аслан Трахов имеет звание заслуженного юриста РФ и Адыгеи. Также за время работы он был отмечен орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За заслуги перед судебной системой РФ» I и II степеней и многими другими наградами.
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Сын Аслана Трахова Рустем работает в судебной системе с 2006 года. Карьеру он начинал с должности мирового судьи в Краснодаре, а с 2018 по 2024 год был председателем Прикубанского районного суда, где сейчас работает обычным судьей.
Похожие разбирательства проходят во Владивостоке, где суд арестовал имущество бывшего мэра города Владимира Николаева и его семьи. Генпрокуратура хочет изъять более сотни связанных с ним объектов недвижимости. Сам Николаев стал мэром, уже будучи судимым за угрозу убийством.
Тем временем мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают в создании коррупционных схем в местном правительстве и в получении взятки у главы строительной компании «Промстрой». За госконтракты фирма якобы заплатила главе города 180 миллионов рублей и построила ему баню.