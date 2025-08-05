В Башкирии ужесточили наказание за нелегальный алкоголь и табак

В Башкирии начали действовать новые правила, которые превратили торговлю немаркированной алкогольной и табачной продукцией в уголовно наказуемое деяние. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, теперь за производство, хранение или продажу такой продукции без специальной маркировки можно получить реальный срок.
Спикер республиканского Заксобрания Константин Толкачев уточнил, что нарушителям грозит до трех лет лишения свободы либо штраф в размере полумиллиона рублей. Раньше за подобные правонарушения предусматривались только административные санкции.
Под действие нового закона попадает не только алкоголь, но и вся никотиносодержащая продукция. Особое внимание уделяется случаям использования поддельных идентификационных знаков, за это теперь также будут привлекать по уголовной статье.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.