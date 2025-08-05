В Башкирии ужесточили наказание за нелегальный алкоголь и табак

В Башкирии начали действовать новые правила, которые превратили торговлю немаркированной алкогольной и табачной продукцией в уголовно наказуемое деяние. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, теперь за производство, хранение или продажу такой продукции без специальной маркировки можно получить реальный срок.