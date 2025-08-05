Жители Ташкента ощутили землетрясение — толчки были заметны почти во всех районах

Люди отмечали, что стены немного дрожали, качались люстры, а у некоторых дребезжала посуда.
По предварительной информации, сила землетрясения в самом Ташкенте была небольшой. Однако этого хватило, чтобы встревожить горожан. В соцсетях мгновенно появилось множество сообщений: кто-то испугался, кто-то не почувствовал ничего, а кто-то решил, что это просто проехал грузовик.
Министерство по чрезвычайным ситуациям дало официальное разъяснение. Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, где толчки достигли 6 баллов. До Ташкента от эпицентра около 292 км в северо-восточном направлении.
Сила подземных толчков в Узбекистане составила:
- Андижанская область — 3−4 балла (68 км от эпицентра).
- Наманганская область — 3 балла (96 км).
- Ферганская область — 2−3 балла (131 км).
Данных о жертвах и разрушениях на территории Узбекистана нет.