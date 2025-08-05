Жители Ташкента ощутили землетрясение — толчки были заметны почти во всех районах

По предварительной информации, сила землетрясения в самом Ташкенте была небольшой. Однако этого хватило, чтобы встревожить горожан. В соцсетях мгновенно появилось множество сообщений: кто-то испугался, кто-то не почувствовал ничего, а кто-то решил, что это просто проехал грузовик.