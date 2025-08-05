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В Жлобине парень в наушниках переходил пути перед электропоездом и получил травмы

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине парень в наушниках переходил железнодорожные пути перед электропоездом и получил травмы. Об этом сообщила БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Ольга Лащенко.

Инцидент произошел после 8 часов утра на стации «Жлобин» 4 августа. Травмирован молодой человек 2006 года рождения. Как установлено, 19-летний житель Жлобина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающимся электропоездом Минск — Гомель. В этот момент он находился в наушниках, хотя прямо перед переходом были предупреждающие надписи: «Сними наушники».

Инцидент запечатлен на записи с камер видеонаблюдения, установленных на станции.

«Видно, что парень сначала шел по платформе, а затем прямо перед поездом ступил на пешеходный переход. При подходе к пешеходному переходу не остановился, чтобы убедиться в безопасности и отсутствии приближающегося состава. С травмой плеча и ссадиной головы пострадавшего доставили в ЦРБ Жлобина. На видео видна и реакция пассажиров на платформе», — рассказали в транспортной прокуратуре.

Как пояснила прокурор, такие случаи не редкость среди молодежи, которая при пересечении железнодорожных путей увлечена мобильными телефонами, гаджетами или прослушиванием музыки в наушниках. «Установлены правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта, где четко прописано, что в наушниках переходить пути нельзя, а также перед пешеходным переходом необходимо убедиться в отсутствии приближающегося транспорта», — напомнила Ольга Лащенко.