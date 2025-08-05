В Жлобине парень в наушниках переходил пути перед электропоездом и получил травмы

«Видно, что парень сначала шел по платформе, а затем прямо перед поездом ступил на пешеходный переход. При подходе к пешеходному переходу не остановился, чтобы убедиться в безопасности и отсутствии приближающегося состава. С травмой плеча и ссадиной головы пострадавшего доставили в ЦРБ Жлобина. На видео видна и реакция пассажиров на платформе», — рассказали в транспортной прокуратуре.