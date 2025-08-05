Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

В Telegram-канале МЧС сообщили, что очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана — в 408 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения — 13.1, магнитуда — 5.9.
Сведения об ощутимости
В Жамбылской области расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- город Тараз — 2 б.
- Меркенский р-н с. Мерке — 2 б.
- р-н имени Т. Рыскулова с. Кулан — 2 б.
- Байзакский р-н с. Сарыкемер — 2 б.
- Жуалынский р-н с. Бауыржан Момышулы — 2 б.
- Жамбылский р-н с. Аса — 2 б.
- Кордайский р-н с. Кордай 2 б
- город Шу — 2 б.
- Таласский р-н г. Каратау — 2 б.
- Шуский р-н с. Толе Би — 2 б.
В Туркестанской области:
- Тюлькубасский р-н с. Турар Рыскулов — 2 б.
- Толебийский р-н г. Ленгер — 2 б.
- с. Манкент — 2 б.
- с. Сайрам — 2 б.
- Сайрамский р-н с. Аксукент — 2 б.
- Казыгуртский р-н с. Казыгурт — 2 б.
- Сарыагашский р-н г. Сарыагаш — 2 б.
- Келесский р-н с. Абай — 2 б.
- Ордабассинский р-н с. Темирлановка — 2 б.
Также в Шымкенте землетрясение ощущалось в 2 балла.