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Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

Сегодня, 5 августа, в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана — в 408 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения — 13.1, магнитуда — 5.9.

Сведения об ощутимости

В Жамбылской области расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • город Тараз — 2 б.
  • Меркенский р-н с. Мерке — 2 б.
  • р-н имени Т. Рыскулова с. Кулан — 2 б.
  • Байзакский р-н с. Сарыкемер — 2 б.
  • Жуалынский р-н с. Бауыржан Момышулы — 2 б.
  • Жамбылский р-н с. Аса — 2 б.
  • Кордайский р-н с. Кордай 2 б
  • город Шу — 2 б.
  • Таласский р-н г. Каратау — 2 б.
  • Шуский р-н с. Толе Би — 2 б.

В Туркестанской области:

  • Тюлькубасский р-н с. Турар Рыскулов — 2 б.
  • Толебийский р-н г. Ленгер — 2 б.
  • с. Манкент — 2 б.
  • с. Сайрам — 2 б.
  • Сайрамский р-н с. Аксукент — 2 б.
  • Казыгуртский р-н с. Казыгурт — 2 б.
  • Сарыагашский р-н г. Сарыагаш — 2 б.
  • Келесский р-н с. Абай — 2 б.
  • Ордабассинский р-н с. Темирлановка — 2 б.

Также в Шымкенте землетрясение ощущалось в 2 балла.