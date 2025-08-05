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В Ростове автомобиль сбил электровелосипедиста

Ростовская область, 5 августа 2025. DON24.RU. В Ростове под колеса автомобиля попал водитель электровелосипеда. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, авария случилась 5 августа на пр. Ленина, 115.

Источник: Don24.ru

«Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем “Газель”, по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с электровелосипедом под управлением водителя 2005 года рождения, который двигался со встречного направления прямо», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии водителя электровелосипеда госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшедшего устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Таганроге.