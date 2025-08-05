В Ростове автомобиль сбил электровелосипедиста

«Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем “Газель”, по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с электровелосипедом под управлением водителя 2005 года рождения, который двигался со встречного направления прямо», — рассказали в ведомстве.