В Самаре раскрыли подпольное казино на проспекте Кирова

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.
По данным следствия, в июле 2025 года он установил азартные игры в одном из помещений на проспекте Кирова — вне установленной игорной зоны. Для проведения игр использовалось специальное оборудование с выходом в интернет.
Во время обыска правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны и другие технические средства, использовавшиеся для незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.
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