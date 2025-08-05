Береговая охрана США назвала причины катастрофы батискафа «Титан»

Обломки «Титана» и останки членов экипажа были подняты к октябрю того же года. Эксперты пришли к выводу, что корпус батискафа взорвался, не выдержав давления на глубине океана. Почти сразу появилась информация, что «Титан» никогда не проходил проверку на соответствие нормам безопасности и что корпус батискафа еще в 2020-м подавал признаки «циклической усталости».