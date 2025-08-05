Экс-главу правительства КЧР будут судить по делу о преступном сообществе

«Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева, его родного брата Юрия Кайшева, бывшего директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского и бывшего генерального директора молочного комбината Константина Сухарева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщили в краевой прокуратуре.