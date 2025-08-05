В Новосибирске загорелось заброшенное здание на улице Ядринцевская

В Новосибирске на улице Ядринцевская загорелось заброшенное здание. Горела кровля и комната на верхнем этаже двухэтажного кирпичного здания. Об этом сообщили в региональном МЧС.
— Менее 40 минут потребовалось для ликвидации открытого горения 18 бойцам при помощи 5 единиц техники МЧС России. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что с начала июля в Новосибирской области загорелись 43 автомобиля. Только за 4 августа произошло три случая — два в Новосибирске, один в Оби.