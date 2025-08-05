ГКЧС Башкирии прокомментировал падение парашюта с неизвестным предметом

Сегодня, 5 августа, в Чишминском районе Башкирии был замечен неизвестный предмет, который приземлился с неба. Предварительно известно, что это произошло на территории Сафроновского сельсовета.
По информации Госкомитета по ЧС Башкирии, упавший предмет похож на метеозонд. Уполномоченные органы уже обследовали место обнаружения находки.
Первичный осмотр наличие взрывчатых веществ не показал. Прибор забрали и направили на дополнительное исследование.
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