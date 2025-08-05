В столице Сербии обнаружили 500-килограммовую британскую авиабомбу

Обнаруженная авиабомба — британского производства, содержит около 220 кг взрывчатого вещества. Специалисты Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД осмотрели объект и подготовили его к безопасному вывозу и уничтожению. Операция по вывозу боеприпаса состоится 9 августа утром.
Бомбу доставят на специально подготовленную площадку для уничтожения. Место обнаружения сейчас охраняется полицией Белграда. Сербские правоохранители уточнили, что жителей прилегающих районов своевременно проинформируют о мерах безопасности.