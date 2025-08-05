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В столице Сербии обнаружили 500-килограммовую британскую авиабомбу

Сербские власти готовятся к обезвреживанию полутонной авиабомбы времен Второй мировой войны, найденной в Белграде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Белграде на строительной площадке комплекса «Белград на воде» обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны весом около 500 кг. Ее переместят и уничтожат 9 августа в утренние часы, сообщает ТАСС со ссылкой на сербское МВД.

Обнаруженная авиабомба — британского производства, содержит около 220 кг взрывчатого вещества. Специалисты Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД осмотрели объект и подготовили его к безопасному вывозу и уничтожению. Операция по вывозу боеприпаса состоится 9 августа утром.

Бомбу доставят на специально подготовленную площадку для уничтожения. Место обнаружения сейчас охраняется полицией Белграда. Сербские правоохранители уточнили, что жителей прилегающих районов своевременно проинформируют о мерах безопасности.