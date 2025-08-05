В столице Сербии обнаружили 500-килограммовую британскую авиабомбу

В Белграде на строительной площадке комплекса «Белград на воде» обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны весом около 500 кг. Ее переместят и уничтожат 9 августа в утренние часы, сообщает ТАСС со ссылкой на сербское МВД.