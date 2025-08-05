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Смерть на отдыхе в Италии: Гражданину Молдовы стало плохо в море — спасатели не успели его откачать

Точные обстоятельства гибели нашего соотечественника выясняются.

Гражданин Молдовы, отдыхающий в Италии, умер после того, как почувствовал себя плохо в море.

48-летний мужчина утонул недалеко от общественного пляжа в городе Риччоне.

По данным итальянских властей, мужчина отдыхал на побережье Адриатического моря с группой друзей и остановился в отеле поблизости. Трагедия произошла вскоре после того, как он вошел в воду. По предварительной информации, он якобы сказал друзьям, что чувствует себя плохо, а затем потерял сознание и упал в море.

Несмотря на оперативное вмешательство спасателя, мужчина скончался. Точные обстоятельства гибели нашего соотечественника выясняются.