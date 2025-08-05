20-летний водитель электровелосипеда пострадал в ДТП в Ростове

В Ростове-на-Дону 20-летний водитель электровелосипеда с травмами попал в больницу после ДТП с «ГАЗелью». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась днем 5 августа на перекрестке в районе улицы Ленина. Предварительно, «ГАЗель» столкнулась со встречным двухколесным транспортом при повороте налево. За рулем автомобиля находился 27-летний водитель.
Причины и детали случившегося выясняют правоохранители.
Донских автовладельцев просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Следует снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок и перекрестков. Придерживаться правил ПДД также обязаны и водители велотранспорта.
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