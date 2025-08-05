Мужчина в Челябинской области протащил инспектора по асфальту и получил срок

В Златоусте Челябинской области 28-летнего жителя Башкортостана осудили за нападение на инспектора ДПС. Мужчина попытался скрыться от патруля, когда его остановили за вождение в нетрезвом виде. Он не подчинился требованию выйти из машины и на ходу потащил сотрудника ГИБДД по асфальту.
— Своими преступными действиями мужчина причинил сотруднику полиции множественные телесные повреждения и создал реальную угрозу его жизни и здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Инспектор, пытаясь остановить нарушителя, схватился за стойку авто, но водитель прибавил газу. Полицейского протащило по дороге, и он упал только на повороте. В результате — серьезные травмы и уголовное дело. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима.