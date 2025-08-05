Мужчина в Челябинской области протащил инспектора по асфальту и получил срок

В Златоусте Челябинской области 28-летнего жителя Башкортостана осудили за нападение на инспектора ДПС. Мужчина попытался скрыться от патруля, когда его остановили за вождение в нетрезвом виде. Он не подчинился требованию выйти из машины и на ходу потащил сотрудника ГИБДД по асфальту.