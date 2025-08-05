В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен войны

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Около 17 тысяч жителей немецкого города Дрездена будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, такой масштабной эвакуации по этой причине не было ни разу в истории города, сообщает местная газета Sächsische Zeitung (SZ).
Ранее во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Специалисты планируют обезвредить ее в среду.
«Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с (обнаружением — ред.) бомбы времен мировой войны», — говорится в материале.
В районе эвакуации расположены администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых, уточняется в статье.
В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.