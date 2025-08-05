В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен войны

В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.