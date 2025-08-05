В Могилеве подразделения МЧС потушили загорание в гостинице

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве подразделения МЧС ликвидировали загорание в гостинице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение о загорании в теплоузле поступило в 16.39 от работников отеля на ул. Ленинской. На месте спасатели обнаружили дым из подвального помещения.
На месте происшествия работало семь единиц техники МЧС. Из здания гостиницы самостоятельно вышли 15 человек. Никто не пострадал.
В результате пожара повреждены два электронагревателя для воды, закопчены стены и потолок в помещении теплоузла. Причина случившегося устанавливается. -0-