В Перми обнаружили тело 44-летнего мужчины в Каме

Тело 44-летнего мужчины достали из реки Камы в Перми, сообщает группа «ЧП Березники!».
По данным сообщества, труп нашли в водоёме на территории Кировского района. Его заметили люди, плавающие на лодке. На место были вызваны сотрудники экстренных служб.
В СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили информацию и уточнили, что смерть мужчины некриминальная.
«Предварительно, смерть некриминального характера. Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в следственном комитете сайту perm.aif.ru.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители многоквартирного дома на протяжении недели не могли попасть в квартиру, где предположительно умер мужчина. По их словам, экстренные службы не реагировали на звонки, а по всему подъезду чувствовался трупный запах.