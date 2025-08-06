В Перми обнаружили тело 44-летнего мужчины в Каме

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители многоквартирного дома на протяжении недели не могли попасть в квартиру, где предположительно умер мужчина. По их словам, экстренные службы не реагировали на звонки, а по всему подъезду чувствовался трупный запах.