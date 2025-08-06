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В Перми обнаружили тело 44-летнего мужчины в Каме

Труп заметили на территории Кировского района.

Источник: Аргументы и факты

Тело 44-летнего мужчины достали из реки Камы в Перми, сообщает группа «ЧП Березники!».

По данным сообщества, труп нашли в водоёме на территории Кировского района. Его заметили люди, плавающие на лодке. На место были вызваны сотрудники экстренных служб.

В СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили информацию и уточнили, что смерть мужчины некриминальная.

«Предварительно, смерть некриминального характера. Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в следственном комитете сайту perm.aif.ru.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители многоквартирного дома на протяжении недели не могли попасть в квартиру, где предположительно умер мужчина. По их словам, экстренные службы не реагировали на звонки, а по всему подъезду чувствовался трупный запах.