Замначальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвинили во взятке

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвиняют в получении взятки в размере не менее 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ, сообщает Западное межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.
«Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении заместителя начальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В отношении посредника и взяткодателя также расследуются уголовные дела о взяточничестве», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с марта по сентябрь 2023 года заместитель начальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника в качестве взятки денежные средства в общей сумме не менее 260 тысяч рублей. За указанное вознаграждение он совершил незаконные действия, выразившиеся в заключении контракта и беспрепятственном подписании актов выполненных работ без фактического их проведения.
Западным МСУТ СК России во взаимодействии с сотрудниками ОСБ УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Волгоградской области фигуранты были установлены и задержаны. В отношении замначальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств», — добавили в ведомстве.