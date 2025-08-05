Замначальника Волгоградского ЛУМВД на транспорте обвинили во взятке

По данным следствия, с марта по сентябрь 2023 года заместитель начальника Волгоградского ЛУМВД России на транспорте получил от директора коммерческой организации через посредника в качестве взятки денежные средства в общей сумме не менее 260 тысяч рублей. За указанное вознаграждение он совершил незаконные действия, выразившиеся в заключении контракта и беспрепятственном подписании актов выполненных работ без фактического их проведения.