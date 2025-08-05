Москвич потерял сознание и умер после визита в частную клинику

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациента в одной из частных клиник Москвы. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили в столичном управлении СК.
Инцидент произошел 27 июля в частной клинике на улице Фадеева. По предварительной информации, во время медицинской процедуры мужчина потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу, однако там мужчину спасти не смогли и через некоторое время он скончался.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти и оценить действия медицинского персонала.
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