Москвич потерял сознание и умер после визита в частную клинику

Инцидент произошел 27 июля в частной клинике на улице Фадеева. По предварительной информации, во время медицинской процедуры мужчина потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу, однако там мужчину спасти не смогли и через некоторое время он скончался.