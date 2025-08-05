Трое погибших: в Ленобласти произошло страшное ДТП с грузовиком

В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля, водитель Kia и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы. После ДТП пять человек легкового автомобиля, уточняется в публикации, были заблокированы в салоне. На место происшествия прибыли сотрудники СК.