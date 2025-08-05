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Трое погибших: в Ленобласти произошло страшное ДТП с грузовиком

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом во вторник сообщает ТАСС, ссылаясь на данные от ГКУ «Леноблпожспас».

По предварительной информации, в районе поселка Котельский в Кингисеппском районе столкнулись грузовик MAN и Kia Optima, оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля, водитель Kia и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы. После ДТП пять человек легкового автомобиля, уточняется в публикации, были заблокированы в салоне. На место происшествия прибыли сотрудники СК.