Трое погибших: в Ленобласти произошло страшное ДТП с грузовиком

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом во вторник сообщает ТАСС, ссылаясь на данные от ГКУ «Леноблпожспас».
По предварительной информации, в районе поселка Котельский в Кингисеппском районе столкнулись грузовик MAN и Kia Optima, оба транспортных средства двигались в попутном направлении.
В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля, водитель Kia и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы. После ДТП пять человек легкового автомобиля, уточняется в публикации, были заблокированы в салоне. На место происшествия прибыли сотрудники СК.