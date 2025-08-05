Появилась официальная причина, почему скончался легендарный рокер Оззи Осборн

Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. Он был фронтменом Black Sabbath — одной из самых успешных метал-групп в истории, основанной в Бирмингеме в 1968 году и продавшей по всему миру более 75 миллионов альбомов. В день смерти музыканта поклонники устроили стихийный мемориал у памятной «скамейки Black Sabbath» в центре Бирмингема, куда за две недели до этого тысячи человек пришли на прощальный концерт группы. Прощание с музыкантом прошло в Бирмингеме 30 июля, на следующий день Оззи Осборн был похоронен на территории семейной усадьбы в кругу семьи и близких.