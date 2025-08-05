Американский гонщик Рашке погиб на скорости 457 км/ч, пытаясь установить рекорд

Американский гонщик Крис Рашке трагически погиб, пытаясь установить скоростной рекорд на солончаках Бонневилль в штате Юта. Об этом сообщили в Ассоциации хронометража Южной Калифорнии в соцсетях.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, во время ежегодных скоростных соревнований. 60-летний Рашке, стремясь к рекорду, разогнался до 457 км/ч, но потерял контроль над своим болидом примерно через 3,6 километра после старта.
Несмотря на оказанную на месте медицинскую помощь, гонщик скончался от полученных травм. В Ассоциации принесли соболезнования родным и близким спортсмена.
Соляные равнины Бонневилль, образовавшиеся на месте доисторического озера около 32 тысяч лет назад, давно привлекают любителей скорости. Эта местность, известная по фильмам «День независимости» и «Самый быстрый “Индиан”», является популярной площадкой для установления рекордов скорости на суше.
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