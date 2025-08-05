Американский гонщик Рашке погиб на скорости 457 км/ч, пытаясь установить рекорд

Соляные равнины Бонневилль, образовавшиеся на месте доисторического озера около 32 тысяч лет назад, давно привлекают любителей скорости. Эта местность, известная по фильмам «День независимости» и «Самый быстрый “Индиан”», является популярной площадкой для установления рекордов скорости на суше.