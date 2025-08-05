Жители Бишкека и Ташкента ощутили землетрясение. В столице Киргизии сейсмическая активность ощущалась во всех районах. Согласно данным Института сейсмологии Национальной Академии наук страны, эпицентр толчков, зарегистрированных в 19:44 по местному времени (16:44 мск), находился близ киргизско-узбекской границы. Магнитуда в эпицентре достигла 5,6. Очаг располагался в 22 км к северо-востоку от Майлуу-Суу и в 63 км юго-западнее Джалал-Абада. В этих населённых пунктах сила толчков составила 5 и 4 балла соответственно.