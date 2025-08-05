Жители Бишкека и Ташкента ощутили землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,1. По его сведениям, эпицентр находился на границе Киргизии и Узбекистана на глубине порядка 10 км, пишет ТАСС.
Жители Ташкента также ощутили подземные толчки около 18:50 по местному времени (16:50 мск). Лёгкие колебания продолжались две-три минуты и были зафиксированы во всех районах города.
Как сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр стихии располагался на территории Киргизии, где магнитуда достигла 5,2. В Узбекистане толчки ощущались в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях с интенсивностью от 2 до 4 баллов. В Telegram-канале узбекистанского МЧС уточнили, что в Ташкенте сила землетрясения не превысила 2 баллов.
По предварительным данным киргизского МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения не зафиксировано. Однако эта информация пока требует дополнительной проверки.
Ранее были названы фатальные ошибки при землетрясении, которые могут стоить жизни. Из здания при этом стихийном бедствии нужно выходить максимально быстро.