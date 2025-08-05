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Индия опровергла сообщения о нарушении перемирия на границе с Пакистаном

Ранее сообщалось о перестрелке вдоль линии контроля в округе Пунч.

Распространяемая в соцсетях и в СМИ информация о нарушении режима прекращения огня на линии контроля с Пакистаном в Кашмире не соответствует действительности, заявили индийские сухопутные силы.

«Никаких нарушений режима прекращения огня вдоль линии контроля не было», — приводит заявление военных агентство Press Tust of India (PTI).

Ранее PTI сообщило, что военные Пакистана открыли стрельбу вдоль линии контроля в округе Пунч на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Индийские военные ответили на провокацию Пакистана, перестрелка длилась 15 минут, говорилось в сообщении.

Напомним, обострение индийско-пакистанских отношений произошло после теракта 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В результате ночь на 7 мая армия Индии начала операцию «Синдур», атаковав девять связанных с террористами целей в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира.