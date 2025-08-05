Индия опровергла сообщения о нарушении перемирия на границе с Пакистаном

Напомним, обострение индийско-пакистанских отношений произошло после теракта 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В результате ночь на 7 мая армия Индии начала операцию «Синдур», атаковав девять связанных с террористами целей в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира.