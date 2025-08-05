The Sun назвал причину смерти Оззи Осборна

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер от «острого инфаркта миокарда» и «внебольничной остановки сердца». Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на свидетельство о смерти артиста.
В качестве причины ухода из жизни в документе также значатся «ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией».
Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. 30 июля в Бирмингеме, где родился и вырос вокалист, начинавший свою карьеру в группе Black Sabbath, прошла публичная церемония прощания с ним в присутствии десятков тысяч поклонников. На следующий день он был похоронен в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир на юго-востоке Англии.