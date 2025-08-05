The Sun назвал причину смерти Оззи Осборна

Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. 30 июля в Бирмингеме, где родился и вырос вокалист, начинавший свою карьеру в группе Black Sabbath, прошла публичная церемония прощания с ним в присутствии десятков тысяч поклонников. На следующий день он был похоронен в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир на юго-востоке Англии.