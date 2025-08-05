Россиянина поймали за руку при отправке США военной амуниции

«36-летний россиянин отправил почтой в США три посылки, указав, что в них находятся подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея. Однако в отправлениях были предметы боевой амуниции “Ратник”: четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников», — сообщили «Ленте.ру» в Центральной оперативной таможне.