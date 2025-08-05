Трамп придумал новый способ помирить Россию и Украину: главное об СВО за 5 августа

Трамп планирует снизить цену на российскую нефть на 10 долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что снизит цены на российскую нефть на 10 долларов для того, чтобы спровоцировать РФ закончить СВО. По его словам, экономика РФ якобы находится в тяжелом состоянии, поэтому у президента РФ Владимира Путина не останется выбора.
Помимо этого, поступила информация об освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области. А также ВС РФ нанесли удар по местам хранения украинских БПЛА. Главное о спецоперации на Украине за 5 августа — в материале URA.RU.
Трамп уверен, что снижение цены на нефть вынудит РФ прекратить СВО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПридумал способ завершить СВО и рассказал о «подарке» в 600 млрд долларов: главные заявления Трампа.
Понижение цены на нефть сможет вынудить РФ прекратить спецоперацию на Украине. В этом убежден Трамп.
«Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина — прим. URA.RU) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп. Его слова приводит американский телеканал CNBC News.
Зеленский и Трамп провели «продуктивный разговор».
Лидеры Украины и США провели «продуктивный» разговор. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Главное — это, конечно, прекращение конфликта», — заявил украинский лидер. Он также отметил, что основной темой для разговора было завершение военных действий.
Освобожден населенный пункт Январское.
Освобожден населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области», — заявило ведомство. Информация опубликована в telegram-канале.
ВС РФ уничтожили места хранения украинских БПЛА.
ВС РФ нанесли удар по складам с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило Минобороны.
«Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — заявило ведомство. Также сообщается о том, что был нанесен удар также по местам подготовки безэкипажных катеров.
Задержка поездов в Ростовской области.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБеспилотники привели к задержке поездов в Ростовской области.
Из-за падения обломков украинского БПЛА в Ростовской области задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом сообщил представитель Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«В 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей», — заявили в ведомстве. Его слова приводит РИА Новости.
Солдаты ВСУ «уходят под землю».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Западе рассказали, как ВСУ «уходят под землю» из-за мощи российских беспилотников.
Солдаты ВСУ массово укрываются под землей на линии фронта из-за роста числа российских беспилотников. Об этом сообщает The Economist.
«Мы уходим под землю», — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих. По данным The Economist, увеличение дальности действия российских БПЛА значительно затруднило выполнение боевых задач на линии фронта, в результате чего украинские военные вынуждены все чаще прибегать к использованию укрепленных подземных укрытий.