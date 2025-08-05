Трамп придумал новый способ помирить Россию и Украину: главное об СВО за 5 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что снизит цены на российскую нефть на 10 долларов для того, чтобы спровоцировать РФ закончить СВО. По его словам, экономика РФ якобы находится в тяжелом состоянии, поэтому у президента РФ Владимира Путина не останется выбора.